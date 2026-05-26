Платные парковки в Челябинске запустят не раньше сентября

Платные парковки в Челябинске запустят не раньше сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Изначально запуск планировался на 1 июня, но его отложили из-за изменений в федеральном законодательстве. Были ужесточены требования к камерам фотовидеофиксации и требуется переработать всю документацию.

Планируется, что до конца июня документация будет доработана, а к сентябрю система платных парковок заработает.

Сейчас в Челябинске такие парковки работают в тестовом режиме — платить автомобилистам пока не нужно. Запуск откладывали неоднократно: разговоры о платном парковочном пространстве ходят с 2017 года. В ноябре 2022-го власти обещали организовать несколько зон, но этого не произошло, не осуществились и планы на лето 2023 года.