Платные парковки в Челябинске запустят не раньше сентября

Изначально запуск планировался на 1 июня, но его отложили из-за изменений в федеральном законодательстве. Были ужесточены требования к камерам фотовидеофиксации и требуется переработать всю документацию.
Планируется, что до конца июня документация будет доработана, а к сентябрю система платных парковок заработает.
Сейчас в Челябинске такие парковки работают в тестовом режиме — платить автомобилистам пока не нужно. Запуск откладывали неоднократно: разговоры о платном парковочном пространстве ходят с 2017 года. В ноябре 2022-го власти обещали организовать несколько зон, но этого не произошло, не осуществились и планы на лето 2023 года.