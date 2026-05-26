В Камышине на сутки закроют парки для обработки от клещей

В третьем городе Волгоградской области проведут акарицидную обработку двух парков.

Источник: Комсомольская правда

В городе Камышин Волгоградской области в конце мая проведут акарицидную обработку двух парков. От клещей и прочих насекомых-вредителей зачистят зоны отдыха в парке культуры и отдыха Комсомольцев-добровольцев и в парке Текстильщиков. Из-за этого зеленые зоны закроют для прогулок 27−28 мая 2026 года, сообщили в мэрии.

Не пустят камышан в городские парки с 6 часов утра 27 мая до 6 часов утра 28 мая. Горожан просят воздержаться на сутки от прогулок, чтобы потравить клещей и сделать отдых безопасным.

Кроме того, в парке Комсомольцев-добровольцев по 31 мая закроют на ремонт детскую игровую площадку. Аттракционы в парке включат в День защиты детей 1 июня 2026 года с 11.00 до 21.00.