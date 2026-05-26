Какие прививки нужны ребенку перед детским садом: разъяснения педиатра

Перед поступлением в детский сад ребенок должен пройти диспансеризацию и вакцинацию — это помогает оценить состояние его здоровья и снизить риски инфекционных заболеваний в коллективе. О необходимых мерах в беседе с РИАМО рассказала педиатр «СМ‑Клиника» для детей Татьяна Сергеева.
Диспансеризация включает осмотры у ключевых специалистов: педиатра, ЛОР‑врача, невролога, хирурга, ортопеда, психолога, стоматолога и уролога, а также нужную диагностику. По итогам обследования врачи оценивают здоровье ребенка и прогнозируют, как пройдет адаптация к новому коллективу.
Ключевой инструмент защиты от тяжелых инфекций — вакцинация. Иммунитет новорожденного еще «стерилен», а в обществе риск столкнуться с возбудителями болезней высок. Национальный календарь профилактических прививок разработан так, чтобы основные вакцинации были проведены до трех лет — это готовит организм к контакту с инфекциями в детском коллективе.
- В рамках календаря делают прививки от туберкулеза (БЦЖ‑М), гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка (АКДС), полиомиелита, гемофильной, пневмококковой и ротавирусной инфекций, а также кори, краснухи и паротита. Эти заболевания особенно опасны в организованных группах.
- Кроме того, врачи рекомендуют дополнительные прививки — от менингококковой инфекции, ветряной оспы, гепатита А, клещевого энцефалита и вируса папилломы человека (ВПЧ). Они не входят в национальный календарь, но повышают уровень защиты ребенка.
Педиатр отметила, что рост заболеваемости некоторыми инфекциями связан с отказом части родителей от вакцинации — это провоцирует сезонные вспышки. Чтобы принять взвешенное решение о прививках, важно тесно взаимодействовать с врачом: сообщать ему о состоянии здоровья малыша и обсуждать меры профилактики. Такой подход сделает адаптацию в детском саду более безопасной.