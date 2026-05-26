В Волжском 27 мая завоют сирены на «Оргсинтезе»

Завтра, 27 мая 2026 года, в городе Волжском Волгоградской области пройдёт плановая комплексная проверка локальной системы оповещения (ЛСО) на АО «Волжский Оргсинтез». Как сообщили в мэрии города, включение сирен и громкоговорителей запланировано на 10:00.
Мероприятие проводится в соответствии с постановлением Правительства РФ № 769 от 17 мая 2023 года. Его цель — контроль готовности системы к оперативному информированию персонала и населения в случае возможных чрезвычайных ситуаций на производстве.
В мэрии подчеркнули, что поводов для тревоги нет: работа сирен и звуковых оповещателей будет кратковременной и носит исключительно технический характер. Жителей и гостей Волжского просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий, услышав сигнал.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о расшифровке сигналов «радиостанции Судного дня».