Нижегородцы рассказали, о чём советуются с нейросетями

ИИ-помощники стали частью повседневной жизни нижегородцев. 44% опрошенных хотя бы раз обращались к алгоритмам за рекомендациями по карьере, психологии, лечению или личным отношениям. Чаще это делают женщины (48% против 40% у мужчин) и молодые люди до 35 лет. Так, доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди тех, кто моложе 35 лет, достигает 67%, тогда как среди респондентов 45+ — 30%.