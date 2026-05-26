Нижегородцы рассказали, о чём советуются с нейросетями

Почти половина нижегородцев уже спрашивает совета у нейросетей по личным вопросам — от здоровья до отношений. Большинство остались довольны тем, как и что советовал ИИ. Жалеет о подобном взаимодействии каждый шестой. Таковы данные свежего опроса SuperJob.
ИИ-помощники стали частью повседневной жизни нижегородцев. 44% опрошенных хотя бы раз обращались к алгоритмам за рекомендациями по карьере, психологии, лечению или личным отношениям. Чаще это делают женщины (48% против 40% у мужчин) и молодые люди до 35 лет. Так, доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди тех, кто моложе 35 лет, достигает 67%, тогда как среди респондентов 45+ — 30%.
Интересно, что активнее всего советуются с «умными машинами» горожане с доходом до 100 тысяч рублей — возможно, ИИ воспринимается как бесплатная альтернатива платному эксперту.
Из тех, кто получил совет, 60% ему последовали. Почти половина осталась довольна результатом. Но 17% признают: зря послушались робота. Женщины чаще жалели о принятом решении (20%) и чаще игнорировали полученные рекомендации. В целом советы ИИ игнорировал каждый четвёртый.
Какие вопросы задают нейросетям? Самые частые — про здоровье: как расшифровать анализы, к какому врачу идти, как составить план лечения. Но спектр запросов удивительно широк: от «как выбрать стрижку» и «какое моторное масло лучше» до «как отказать навязчивому поклоннику» и «как снизить кредитную нагрузку».
Эксперты напоминают: нейросеть — инструмент, а не истина в последней инстанции. Она не несёт ответственности за ваш выбор. Прежде чем следовать совету алгоритма, особенно в вопросах здоровья, финансов или отношений, стоит перепроверить информацию у живого специалиста. ИИ помогает собрать данные и увидеть варианты, но финальное решение — всегда за человеком.
