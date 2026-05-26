Житель Ставрополя прикурил от Вечного огня, и теперь ему грозит до трех лет колонии

На Ставрополье мужчина осквернил мемориал, прикурив от Вечного огня.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Ставрополья грозит наказание до трех лет в колонии за то, что он прикурил от Вечного огня. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на региональные СУ СК и прокуратуру.

В декабре 2025 года в селе Тугулук Грачевского округа 50-летний мужчина прикурил от Вечного огня. Памятник установлен в честь воинов, павших в Гражданской и Великой Отечественной войнах.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Материалы передали в суд. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы в колонии.

