В Самаре получили разрешение на выпуск клеточного препарата для лечения рака

В Самаре медицинский университет получил разрешение на производство и применение биомедицинского клеточного продукта для лечения онкогематологических заболеваний. Речь идет о препарате Anti-CD19 CAR-T клетки для взрослых пациентов с В-клеточными лимфомами после нескольких курсов терапии. Производство организуют на базе вуза. Об этом сообщили в СамГМУ.