В Самаре получили разрешение на выпуск клеточного препарата для лечения рака

Самара первая среди региональных центров начнет производство CAR-T клеток.

Источник: СамГМУ

В Самаре медицинский университет получил разрешение на производство и применение биомедицинского клеточного продукта для лечения онкогематологических заболеваний. Речь идет о препарате Anti-CD19 CAR-T клетки для взрослых пациентов с В-клеточными лимфомами после нескольких курсов терапии. Производство организуют на базе вуза. Об этом сообщили в СамГМУ.

«Теперь мы можем официально применять CAR-T клетки для лечения пациентов со сложными формами онкологических заболеваний. Это безопасный и эффективный метод, который дает шанс тем, кому не помогли другие виды терапии», — отметил проректор по научной работе Игорь Давыдкин.

Технология основана на использовании собственных иммунных клеток пациента, которые перепрограммируют для борьбы с опухолью. По данным университета, ранее в клиниках СамГМУ применяли NK-клеточную терапию при множественной миеломе. Эффективность достигла 80 процентов. Разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий.