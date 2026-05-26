Санкт-Петербург возглавил топ направлений для путешествий в праздники

Средняя цена за ночь при раннем бронировании туристического жилья по России на июньские праздники достигла 7,9 тысяч рублей, что на 7% выше показателя прошлого года. При этом общее число бронирований отелей на эти даты снизилось на 17% за год. Одна из причин сдержанного спроса — сокращение продолжительности праздничных дней: в 2026 году россияне отдыхают лишь три дня подряд (с 12 по 14 июня), тогда как в прошлом году праздничный период длился четыре дня.