Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-правонарушителей

В апреле 2025 года Госдума приняла сразу несколько ужесточающих законов для иностранных агентов и релокантов. В частности, утверждили закон о возможности вынесения приговора без участия подсудимого в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений. Кроме того, был принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов.