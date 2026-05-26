Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-правонарушителей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает возможность ареста имущества граждан, совершивших за пределами России правонарушения, направленные против интересов страны. Об этом сообщает «Российская газета».
«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать, — ответить за содеянное придется, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения».
Согласно документу, в качестве обеспечительной меры может применяться арест имущества. Решение о его наложении либо об отказе будет принимать суд, а постановление можно будет обжаловать.
Арест имущества смогут применять по ряду статей КоАП, в том числе связанных со злоупотреблением свободой массовой информации, возбуждением ненависти или вражды, публичными призывами к нарушению территориальной целостности РФ, дискредитацией Вооружённых сил РФ и призывами к введению санкций.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
В апреле 2025 года Госдума приняла сразу несколько ужесточающих законов для иностранных агентов и релокантов. В частности, утверждили закон о возможности вынесения приговора без участия подсудимого в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений. Кроме того, был принят закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов.