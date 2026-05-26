Нижегородскому «мажору» Сергею Корнилову запретили выходить из дома ночью

В суде Сергей Корнилов вёл себя скромно. На вопросы судьи отвечал «так точно» и «никак нет». На вопросы журналистов, считает ли он по-прежнему окружающих нищетой и отребьем, сохраняет ли уверенность в том, что «ни за что не ответственен», как он заявлял об этом в своих видео, отвечал молчанием. С ходатайством следствия об избрании ему запрета определённых действий он согласился.