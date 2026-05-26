Нижегородскому «мажору» Сергею Корнилову запретили выходить из дома ночью

Сегодня, 26 мая, Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения 21-летнему Сергею Корнилову, устроившему массовое ДТП на Похвалинском съезде. Он обвиняется по статье об агрессивном вождении.
Сергей Корнилов был задержан 24 мая. Его доставили в изолятор временного содержания. На следующий день ему было предъявлено обвинение в совершении действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.
Следователь сообщила в суде, что 20 мая Сергей Корнилов вышел из ресторана по улице Кожевенной в алкогольном опьянении, сел за руль своего «Мерседеса» и начал движение. В течение семи минут он дважды пересёк сплошную линию разметки, выехав на полосу встречного движения. Это произошло на Нижневолжской набережной и в районе остановки общественного транспорта «Благовещенская площадь» в направлении Похвалинского съезда. Как следует из материалов дела, тем самым он создал опасность для водителей, двигавшихся по встречной полосе.
Сергей Корнилов вину признал и раскаялся. К слову, выяснилось, что молодой человек, на которого с прошлого года был составлен 161 административный материал за различные нарушения, в том числе превышение скорости, является студентом 3 курса Российского государственного университета правосудия.
В суде Сергей Корнилов вёл себя скромно. На вопросы судьи отвечал «так точно» и «никак нет». На вопросы журналистов, считает ли он по-прежнему окружающих нищетой и отребьем, сохраняет ли уверенность в том, что «ни за что не ответственен», как он заявлял об этом в своих видео, отвечал молчанием. С ходатайством следствия об избрании ему запрета определённых действий он согласился.
Адвокат обвиняемого и представитель прокуратуры ходатайство поддержали.
Суд с аргументами следствия согласился и избрал Сергею Корнилову запрет определённых действий. Ему запрещено с 21.00 до 9.00 выходить из дома, посещать рестораны, бары, где продают алкоголь, а также развлекательные заведения, пользоваться средствами связи, интернетом, общаться со свидетелями по делу, управлять транспортном. При этом он обязан своевременно являться к следователю.
Мера пресечения избрана до 23 июля включительно. Сергея Корнилова из-под стражи освободили в зале суда.