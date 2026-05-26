СКР возбудил уголовное дело по факту плохого обслуживания жилого дома в Перми

Ранее в соцсетях была размещена информация о том, что жилой дом на ул. Луначарского, 90, находится в неудовлетворительном состоянии. В подвале дома 1972 года постройки скопился мусор, в доме протекают трубы. Повышенная влажность приводит к разрушению фундамента и конструкций. Управляющая компания «Победа» на жалобы жильцов не реагирует.