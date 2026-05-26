Музыкальный театр вернёт на сцену спектакль о первых переселенцах, который поразил зрителей 20 лет назад

Действие переносит зрителей в 1946 год, когда в разрушенный Кёнигсберг начинают приезжать первые переселенцы со всего Советского Союза. Среди них — фронтовики, молодые специалисты, врачи, учителя и рабочие. Каждый пережил войну, потерю близких и крах привычной жизни. На фоне руин они пытаются заново выстроить не только город, но и собственные судьбы.