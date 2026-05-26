Музыкальный театр вернёт на сцену спектакль о первых переселенцах, который поразил зрителей 20 лет назад

Калининградский музыкальный театр готовит премьеру спектакля «Город нашей юности»12+. Постановка приурочена к 80-летию региона. Подробности о спектакле «Клопс» рассказали в пресс-службе театра.
Действие переносит зрителей в 1946 год, когда в разрушенный Кёнигсберг начинают приезжать первые переселенцы со всего Советского Союза. Среди них — фронтовики, молодые специалисты, врачи, учителя и рабочие. Каждый пережил войну, потерю близких и крах привычной жизни. На фоне руин они пытаются заново выстроить не только город, но и собственные судьбы.
Авторы спектакля собирали материал из писем, воспоминаний и семейных архивов. Сюжет складывается из множества реальных историй. «Смешное и трагическое, быт и мечта, рыбалка и джаз, любовь и потери — всё сплелось в единый клубок», — говорится в описании спектакля.
Опытные театралы могут помнить название спектакля: «Город нашей юности» в Калининграде впервые показали 12 апреля 1996 года. В основу постановки легла идея Валерия Бухарина. Это знаковая личность в истории города: он был главным режиссёром калининградской драмы и одним из основателей музыкального театра.
Потом спектакль сняли в репертуара, и вот — он вновь вернулся на сцену. Новую редакцию подготовила Ольга Болычева, калининградский драматург. Эта версия «Города нашей юности» посвящена памяти Валерия Бухарина.
Премьера обновлённой постановки состоится 3 июля в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».