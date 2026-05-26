В июне в Смоленске состоится гастрофестиваль «Вкусы России»

Смоленск в этом году станет первой площадкой гастрономического фестиваля «Вкусы России», который проводит Минсельхоз РФ в разных регионах страны в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Серию мероприятий запустят в Лопатинском саду в начале июня. Гостей ждет разнообразие фермерских продуктов со всей страны. В ассортименте — уникальные деликатесы, сыры, мед, мясные изделия, выпечка, напитки и многое другое. Также программа фестиваля будет включать мастер-классы, выступления творческих коллективов, кавер-групп и известных артистов. Вход на площадку свободный.
Представители малого агробизнеса, которые хотят принять участие в фестивале в регионе, могут подать заявку на сайте вкусыроссииврегионах.рф до 2 июня. Участие в проекте позволит фермерам представить свои товары широкой аудитории, найти новых покупателей и партнеров, заявить о себе на федеральном уровне и стать частью большой гастрономической карты страны.
Напомним, в прошлом году региональный этап фестиваля «Вкусы России», который прошел в Татарстане, объединил фермеров из 40 субъектов РФ. Его посетили более 85 тыс. человек, а на площадке было представлено около 3 тыс. наименований продукции.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.