В Камышлове выявили 11 уклонистов, не вставших на воинский учет

В Камышлове провели очередной рейд по выявлению уклонистов от армии.

Источник: пресс-служба ВСУ СКР по ЦВО

В Камышлове провели очередной рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет и нарушивших миграционное законодательство. 25 мая офицеры военного следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону вместе с сотрудниками МО МВД России «Камышловский» организовали выездную проверку.

— В ходе мероприятия инспектированию подверглись 19 работников торговых точек по продаже одежды, предприятий строительной и ремонтной сферы, а также продовольственных секторов, осуществляющих деятельность на территории Камышлова, — сообщили в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

По результатам проверки повестки для явки в военкомат и постановки на воинский учет вручили 11 гражданам. Такие профилактические мероприятия планируют проводить регулярно.

Напомним, что аналогичную проверку провели на Южном автовокзале Екатеринбурга. В ходе рейда было выявлено 16 бывших мигрантов, не вставших на воинский учет.