Автомобили с закрытыми госномерами будут фиксировать с помощью технологий на базе ИИ

Система фиксирует номер сразу же, как только машина заезжает на стоянку.

Водителей, которые закрывают государственные регистрационные номера на территории платных парковок, продолжают выявлять в Нижнем Новгороде, сообщается в канале министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области в мессенджере МАХ.

«Помимо эвакуации транспортных средств сотрудниками АТИ, в этом году внедрено специальное сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет “раскрыть” государственный регистрационный знак транспортного средства и вынести постановление об административном правонарушении за неуплату парковки», — рассказали специалисты.

Данная система фиксирует номер сразу же, как только машина заезжает на место стоянки, а не спустя некоторое время. Технологию на базе ИИ уже оценили участники семинара по организации парковочного пространства, который прошел в Нижнем Новгороде при поддержке Минтранса России.

Напомним, что нижегородские автомобилисты получили штрафов за неоплату парковок на 96,4 млн рублей с начала года.