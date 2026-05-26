Воронежская компания научилась печатать на 3D-принтерах санкционные детали для Airbus

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Реверс инжиниринг» было зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2024 года для предоставления услуг по производству изделий методом порошковой металлургии. По собственным данным, компания занимается 3D-сканированием, 3D-моделированием, изготовлением деталей с применением аддитивных технологий, вакуумным литьем из полимеров и воска, постобработкой «печатных» изделий, техническим перевооружением машиностроительных предприятий с применением аддитивных технологий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 50% компании принадлежит Николаю Щекину, 30% — Олегу Золотареву, 20% — Евгению Гринину, который также занимает пост гендиректора в компании. Господа Золотарев и Щекин также в равных долях владеют местным ООО «Центр переточки инструмента “Арсенал Тулс”» (оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин). 2025 год ООО «Реверс инжиниринг» закончило с выручкой 969,3 млн руб. и чистой прибылью 158,6 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,2 млрд руб. и 309,8 млн руб. соответственно.