В Калининградской области военнослужащие тренируются вести разведку при помощи беспилотников

В Калининградской области расчеты разведывательных беспилотников «Суперкам» провели тренировки по ведению разведки. Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, аппараты летали на высотах до 5000 метров, проводили разведку замаскированных командных пунктов, выполняли корректировку огня, контроль выдвижения и сухопутных подразделений при выполнении боевых стрельб.
Занятия прошли на одном из полигонов в регионе. Также аппараты провели мониторинг морской обстановки вблизи побережья Калининградской области.
БПЛА «Суперкам» создан для ведения воздушного наблюдения в любое время суток с передачей видеоизображения в режиме реального времени.
