В Сочи высадят более 220 тысяч цветов

Высадка более 220 тыс. цветов началась в Сочи в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
«Относительная новинка в цветочном оформлении — бегония гибридная биг, которая успешно используется на клумбах Сочи уже второй год и полностью оправдывает ожидания. Этот сорт обладает крупными размерами (высота растения достигает 50 сантиметров), устойчивостью к засухе и переувлажнению, хорошо растет как в тени, так и на солнце, а также комплексной декоративностью: эстетическую ценность представляют и цветки, и листья. Все работы ведутся строго в соответствии с техническим заданием», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности городской администрации Андрей Никончук.
Площадь благоустроенных клумб превысит 8 тыс. кв. м. Напомним, зимой этого года в Сочи высадили более 213 тыс. сезонных цветов. Из них свыше 60,5 тыс. составили луковичные растения: тюльпаны, крокусы, нарциссы и гиацинты.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.