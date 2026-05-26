В Сочи высадят более 220 тысяч цветов

«Относительная новинка в цветочном оформлении — бегония гибридная биг, которая успешно используется на клумбах Сочи уже второй год и полностью оправдывает ожидания. Этот сорт обладает крупными размерами (высота растения достигает 50 сантиметров), устойчивостью к засухе и переувлажнению, хорошо растет как в тени, так и на солнце, а также комплексной декоративностью: эстетическую ценность представляют и цветки, и листья. Все работы ведутся строго в соответствии с техническим заданием», — отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности городской администрации Андрей Никончук.