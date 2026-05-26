Ученый Тишков призвал отказаться от чувства вины за изменение климата

Член-корреспондент Российской академии наук считает, что нужно сохранять оптимистичный подход в науке, чтобы стремиться к светлому будущему.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Необходимо сохранять оптимистичный подход в науке, чтобы стремиться к светлому будущему. В частности, стоит отказаться от чувства вины за изменение климата и загрязнение среды и вернуться к изучению проблемы без пессимизма, сказал ТАСС член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.

«И хватит алармизма и пессимизма в нашей жизни. Нужно вернуться к научному оптимизму и отказаться от идеи, что есть вселенская вина человека за все происходящее, за изменение климата, за загрязнение среды», — сказал он.

По его словам, людям люди стали считать себя виновными за эти проблемы, «и отсюда пессимизм».

«А оптимизм в обществе возникнет тогда, мы, человечество, вернемся к мечте. К светлому будущему, когда радость будущего возникнет. Именно география как наука к этому призывает лучше любой другой науки», — сказал он.