Ученый Тишков призвал отказаться от чувства вины за изменение климата

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Необходимо сохранять оптимистичный подход в науке, чтобы стремиться к светлому будущему. В частности, стоит отказаться от чувства вины за изменение климата и загрязнение среды и вернуться к изучению проблемы без пессимизма, сказал ТАСС член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков.
«И хватит алармизма и пессимизма в нашей жизни. Нужно вернуться к научному оптимизму и отказаться от идеи, что есть вселенская вина человека за все происходящее, за изменение климата, за загрязнение среды», — сказал он.
По его словам, людям люди стали считать себя виновными за эти проблемы, «и отсюда пессимизм».
«А оптимизм в обществе возникнет тогда, мы, человечество, вернемся к мечте. К светлому будущему, когда радость будущего возникнет. Именно география как наука к этому призывает лучше любой другой науки», — сказал он.