Депутат областного Заксобрания Рустам Досаев прокомментировал спуск на воду новых «Метеоров»

Поддержка на федеральном и региональном уровнях проекта по строительству судов на подводных крыльях говорит об их значимости для всей страны, отметил председатель Отраслевой судостроительной ассоциации, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев, комментируя спуск на воду двух новых «Метеоров 120Р».
«Как председателю Отраслевой судостроительной ассоциации мне приятно отметить, что сдача новых объектов происходит в нашем регионе практически каждый месяц. Буквально недавно был на спуске очередного краболова. Все это говорит о том, что даже несмотря на непростые экономические реалии, отрасль живет и развивается», — отметил он.
По словам Досаева, Центральное конструкторское бюро им. Р. Е. Алексеева является достойным наследником прославленного конструктора, а дело всей его жизни по-прежнему актуально.
«Отдельно хочу отметить поддержку со стороны правительства Нижегородской области и лично Глеба Сергеевича Никитина, который лоббирует развитие отрасли на всех уровнях. С помощью скоростных судов мы решаем сразу несколько задач: развитие промышленного кластера и увеличение налогооблагаемой базы, а также улучшение логистики для жителей и повышение туристической привлекательности», — подчеркнул Рустам Досаев.
Напомним, что «Водолет» открыл продажи на экскурсионно-прогулочные рейсы в Юрино.