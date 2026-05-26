В красноярском технопарке появится более 600 рабочих мест

К 2028 году на площадке технопарка в Красноярске создадут более 600 рабочих мест для специалистов в сфере технологического предпринимательства. Об этом сообщил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
Учреждение под названием «Облачный квартал» откроется в центре города — на улице Диктатуры Пролетариата, 31. Сейчас в здании идёт капитальный ремонт. Резидентами технопарка станут около 20 компаний.
«Парк позволит объединить стартапы, технологические команды и крупные предприятия, обеспечит переход от разработок к реальному производству. Решения резидентов могут найти применение в металлургии, машиностроении, лесной, химической, пищевой промышленности, медицине, энергетике и других направлениях», — подчеркнул Николай Распопин.
К созданию концепции интерьера технопарка привлекли красноярских художников при содействии Сибирского института развития креативных индустрий. Первый этаж здания станет общественным пространством, на остальных разместятся резиденты. Территорию вокруг благоустроят.
Техническое открытие запланировано на декабрь 2026 года — с этого времени резиденты смогут получать меры поддержки. Официальное открытие квартала ожидается к 400-летию Красноярска в январе 2028 года — тогда компании смогут занять рабочие площадки.