Донской университет вошёл в число российских вузов, поддержанных РНФ

Донской университет вошёл в десятку ведущих вузов страны по количеству научных проектов, реализуемых при поддержке Российского научного фонда (РНФ) по итогам 2025 года. Фундаментальные исследования, проводимые вузом, стали основой для привлечения грантового финансирования.
В прошлом году при поддержке РНФ реализовано почти девять тыс. проектов в 80 регионах страны. В исследования вовлечён каждый пятый научный и образовательный центр России.
На конкурсы фонда в 2025 году поступило свыше 18 тыс. заявок, из них поддержали более 3,5 тыс. проектов. В топ-10 вошли Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский физико-технический институт. Ростовскую область в десятке представляет Южный федеральный университет.
Кроме того, стали известны итоги третьего отбора на получение стипендии президента РФ для аспирантов и адъюнктов в 2026 году. Конкурс, направленный на поддержку молодых исследователей, проводящих перспективные научные разработки, собрал более шести тыс. заявок из 73 субъектов страны. Победителями стали 800 учёных, в том числе 14 — представителей донского вуза.
«Конкурс в нашем направлении вырос практически в два раза, и средний балл победителей также стал намного выше. Это говорит о серьёзном повышении уровня работ. Важно, что молодёжь выбирает не только традиционные темы, но и смелые междисциплинарные проекты на стыке права и биотехнологий или социологии и ИИ. Хочу поздравить молодых учёных и пожелать дальнейших успехов на благо российской науки», — отметила ректор университета Инна Шевченко, принимавшая участие в рассмотрении заявок на стипендию.
Добавим, что учёные из Ростовской области стали победителями в пяти направлениях: химические, физические, биологические, технические и социально-гуманитарные науки.