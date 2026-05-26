В Волгограде этим летом откроются три пляжа

На официальных пляжах с десяти утра до семи вечера будут дежурить спасатели. Должно быть на каждой площадке не менее двух спасателей одновременно. Кроме того, есть норматив по размерам пляжа: на каждые 50 метров прибрежной полосы полагается по одному сотруднику спасательной службы. Также полагается установить урны, мусорные контейнеры, туалеты и кабинки для переодевания. На юге Волгограда даже подготовят бассейн для детей с глубиной 120 сантиметров.