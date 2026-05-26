В Волгограде этим летом откроются три пляжа

К началу купального сезона в Волгограде подготовят три официальных пляжа: на правом берегу — в Красноармейском и Тракторозаводском районах, а также на острове Сарпинском. Еще будет так называемое место отдыха у воды, где нельзя плавать, его откроют у Ельшанской набережной.
В прошлом году пляжи открыли 20 июня. Возможно, этим летом срок немного сдвинется из-за больших сбросов через Волжскую ГЭС. Всего в регионе будет восемь разрешенных для купания мест, больше всего в Камышине — восемь.
На официальных пляжах с десяти утра до семи вечера будут дежурить спасатели. Должно быть на каждой площадке не менее двух спасателей одновременно. Кроме того, есть норматив по размерам пляжа: на каждые 50 метров прибрежной полосы полагается по одному сотруднику спасательной службы. Также полагается установить урны, мусорные контейнеры, туалеты и кабинки для переодевания. На юге Волгограда даже подготовят бассейн для детей с глубиной 120 сантиметров.
— Предстоит очистка территории, просеивание песка, удаление сорных растений и обработка от клещей. Обязательное условие открытия пляжа — получение санитарно-эпидемиологического заключения. Все те же требования предъявляются к закрытым базам отдыха, СНТ и лодочным станциям. Исследования воды на наличие возбудителей холеры начались в мае, когда температура в Волге достигла 12 градусов. И они будут проводиться до октября, — рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина.
Летом для дежурства на реке привлекут студентов двух вузов и одного техникума. Они прошли подготовку, умеют оказать первую помощь. Для мониторинга побережья будут использовать беспилотники с громкоговорителями.
Обратимся к статистике. Ежегодно на водоемах России погибает 2500 человек, из них 300 — дети. В Волгоградской области последние годы есть тенденция к сокращению смертности. Так, в 2023 году утонули 59 граждан, в 2024 — 38, а в 2025 — 36. Больше всего трагических случаев в крупных городах и близлежащих районах.
Становится больше несчастных случаев с использованием средство активного отдыха и маломерных судов. На сапе нужно кататься только в спасательном жилете. Самостоятельно — только с 16 лет. С семилетнего возраста ребенок может пользоваться этим инвентарем под наблюдением родителей.
— Почему-то растет беспечность представителей старшего поколения. А вот школьники и студенты стали более подкованными в оказании первой помощи. Значит, педагоги все делают правильно. Следующее за нами поколение будет более ответственным, — отметила заместитель начальника оперативного отдела Аварийно-спасательной службы Волгоградской области Наталия Пшеничкина.
Впрочем, школьников все равно тянет к экстриму. Они любят прыгать в воду с причалов, мостов, что не всегда заканчивается хорошо.