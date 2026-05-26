Власти признали Комплекс цехов бывшего мясокомбината на Аллее Смелых ОКН

Комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау на Аллее Смелых в Калининграде официально включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника регионального значения. Соответствующий приказ подписала Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о комплексе производственных зданий, построенных в 1893—1895 годах по проекту архитектора Пауля Мюльбаха. Одновременно власти утвердили предмет охраны объекта, границы территории и режим ее использования.
Согласно документу, под охрану попали не только фасады краснокирпичных корпусов, но и внутренние элементы исторической промышленной архитектуры. В частности, охранный статус получили сводчатые перекрытия, чугунные колонны с коринфским ордером, кирпичные арки, металлические тяжи с декоративными головами драконов, световой фонарь на крыше и система кирпичных сводов.
Приказ также запрещает новое капитальное строительство на территории памятника, увеличение объемов существующих зданий и проведение работ, не связанных с сохранением объекта культурного наследия.
Как ранее сообщалось, комплекс городской скотобойни был принят в эксплуатацию в 1895 году и располагался в бывшей деревне Розенау — южном пригороде Кёнигсберга. Первоначально комплекс включал производственные корпуса, холодильники, загоны для скота, административные и служебные здания, ресторан и водонапорную башню. Производственная мощность позволяла проводить два забоя в неделю — до 100 голов крупного рогатого скота, 400 овец и 400 свиней. В 1906 году предприятие было расширено.
После Второй мировой войны на его базе был создан Калининградский мясоконсервный комбинат, позднее — Калининградский мясокомбинат. Предприятие окончательно прекратило работу в 2018 году.
Как отмечалось в экспертизе, в настоящее время на территории частично сохранились шесть исторических корпусов конца XIX — начала XX века, выполненных в эклектичном стиле с элементами промышленной архитектуры немецкого историзма. Здания представляют собой краснокирпичные объемы с арочными проемами, чугунными колоннами и кирпичными сводами.
В марте 2024 года комплекс цехов бывшей скотобойни Розенау был включен в перечень выявленных ОКН Калининградской области. Приказ установил режим охраны, запрещающий новое капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик зданий, а также проведение земляных и иных работ, не связанных с сохранением исторической застройки.
Исторически комплекс определял развитие всего района Розенау (ныне часть Московского района Калининграда) как в довоенное, так и послевоенное время. На базе кёнигсбергской скотобойни образовался «Калининградский мясоконсервный комбинат», знаковое в известном смысле предприятие, которое дало неофициальное название всей округе.
«В районе Мясокомбината» — значит, где-то на Аллее Смелых, улицах Дзержинского, Зои Космодемьянской, Козенкова. Словом, в бывшем Розенау.
При этом работа мясокомбината вызывала регулярные жалобы жителей близлежащих домов. По воспоминаниям горожан, предприятие периодически становилось источником резкого запаха, из-за которого в теплое время года было невозможно открыть окна. После закрытия комбината в 2018 году, как отмечали местные жители, экологическая ситуация в районе заметно улучшилась.
