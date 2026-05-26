Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще один двухэтажный поезд «Таврия» запустят между Москвой и Симферополем 27 мая

С 27 мая будет запущен еще один двухэтажный поезд «Таврия» между Москвой и Симферополем, сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Гранд Сервис Экспресс» 27 мая запускает второй двухэтажный поезд из Москвы в Симферополь. Поезд № 167/168 — третий быстрый поезд «Таврия» на крымском направлении", — говорится в материале.

Как уточняется, поезд № 167/168 будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда № 17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Он будет отправляться из Москвы в 14:40 и прибывать в Симферополь на следующий день в 20:20. Время в пути составит 29 часов 40 минут. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24. Время в пути — 29 часов 14 минут.

В состав поезда включены двухэтажные купейные вагоны и СВ.

В пресс-службе напомнили, что с конца апреля «Гранд Сервис Экспресс» значительно ускорил поезд № 17/18 сообщением Москва — Симферополь. Поезд стал вторым по времени в пути на маршруте Москва — Симферополь после фирменного двухэтажного поезда «Таврия Экспресс» № 27/28. От Москвы до Керчи поезд доходит ровно за 24 часа.

Поезд № 18/17 продолжит курсировать с периодичностью три раза в четыре дня, а в сентябре снова станет ежедневным.