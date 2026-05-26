Еще один двухэтажный поезд «Таврия» запустят между Москвой и Симферополем 27 мая

Как уточняется, поезд № 167/168 будет ходить по маршруту и расписанию скорого поезда № 17/18 один раз в четыре дня. Поезд проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Он будет отправляться из Москвы в 14:40 и прибывать в Симферополь на следующий день в 20:20. Время в пути составит 29 часов 40 минут. Из Симферополя поезд отправляется в 13:10 и прибывает в Москву на следующий день в 18:24. Время в пути — 29 часов 14 минут.