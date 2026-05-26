В Уфе летом состоится образовательный интенсив «Лаборатория медиа СПО»

Очный образовательный интенсив «Лаборатория медиа СПО» состоится 8−10 июня на базе центра опережающей профессиональной подготовки в Уфе. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Министерстве просвещения Республики Башкортостан.
Интенсив соберет более 200 учащихся системы среднего профессионального образования республики. Каждый из трех дней мероприятия будет посвящен новой группе участников, что позволит охватить максимальное количество молодых медийщиков. Участники смогут определить свой медиапрофиль, попробовать силы в интервьюировании и упаковке медиапродукта. Итогом каждого дня станет презентация первых созданных материалов.
К участию приглашаются учащиеся колледжей и техникумов региона, участники студенческих медиацентров, активисты молодежных объединений, а также все, кому интересны медиа, съемка и продвижение. Регистрация доступна на сайте.
Напомним, проект реализуется при грантовой поддержке Движения первых и направлен на развитие молодежных медиацентров, создание современных медиапродуктов о культуре и людях Башкирии, а также формирование сильного сообщества студентов-медиаволонтеров СПО.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.