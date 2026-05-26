650 тысяч пассажиров перевезли нижегородские скоростные поезда «Буревестник»

Двухэтажные поезда соединяют Нижний Новгород и Москву.

Источник: Комсомольская правда

Двухэтажные скоростные поезда «Буревестник», соединяющие Нижний Новгород и Москву, перевезли за пять месяцев 650 тысяч пассажиров. Об этом стало известно во время железнодорожной конференции «PRO//Движение. Год пассажира», на которой побывал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

— Благодаря буревестнику этот год мы встретили с профицитом мест у нас такого никогда не было на участке между Москвой и Нижним Новгородом, — сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. — Поезд хорош тем, что в основной его состав входят 10 вагонов, но в зависимости от потребности пассажиров мы можем увеличить их количество вплоть до 18 вагонов.

Напомним, пассажирские поезда «Буревестник» возобновили регулярные рейсы между Нижним Новгородом и Москвой 3 декабря 2025 года.

Каждый поезд сформирован из современных двухэтажных вагонов, включая сидячие, купейные, СВ и вагон-бистро. За один рейс «Буревестник» может перевозить более 700 пассажиров.

Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
