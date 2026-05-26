Жителя Ингушетии осудили за кражу 26 тысяч рублей из мечети

Мужчине, укравшему в мечети 26 тысяч рублей, вынесли приговор в Ингушетии. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой пресс-службу объединенных судов республики.
В апреле 2026 года в мечети села Долаково 36-летний местный житель заметил на вешалке куртку своего знакомого. В кармане лежало 38 тысяч рублей. Мужчина похитил большую часть — 26 тысяч.
На заседании мужчина признал вину частично. Деньги он вернул потерпевшему. Суд приговорил его к двум годам принудительных работ. Из зарплаты осужденного будут удерживать десять процентов в пользу государства.
