Жителя Ингушетии осудили за кражу 26 тысяч рублей из мечети

За кражу из мечети суд назначил жителю Ингушетии два года принудительных работ.

Источник: Комсомольская правда

Мужчине, укравшему в мечети 26 тысяч рублей, вынесли приговор в Ингушетии. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой пресс-службу объединенных судов республики.

В апреле 2026 года в мечети села Долаково 36-летний местный житель заметил на вешалке куртку своего знакомого. В кармане лежало 38 тысяч рублей. Мужчина похитил большую часть — 26 тысяч.

На заседании мужчина признал вину частично. Деньги он вернул потерпевшему. Суд приговорил его к двум годам принудительных работ. Из зарплаты осужденного будут удерживать десять процентов в пользу государства.

