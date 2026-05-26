ГЖД анонсировала появление поезда «Назад в СССР» этим летом

В вагонах тематического состава предусмотрят развлечения для взрослых и юных пассажиров.

Источник: Живем в Нижнем

В июне Горьковская железная дорога запустит ностальгический поезд. Появление тематического состава с говорящим названием «Назад в СССР» анонсировал глава ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе пресс-конференции 26 мая, сообщает «КП-Нижний Новгород».

По информации источника, в вагонах поезда предусмотрят развлечения для детей и взрослых. Так, маленьких пассажиров может заинтересовать отсылка к мультфильму «Ну, погоди!», а их родителей — к фильму «Любовь и голуби». Также известно, что при оформлении состава внимание уделили и творчеству легендарного поэта, певца и актера Владимира Высоцкого.

Напомним, в Нижегородской области спустили на воду новые скоростные суда.