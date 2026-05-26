Госдума приняла закон о наследовании переплат по налогам

Помимо этого, наследник временно освобождается от уплаты пени на сумму недоимки по налогам, сборам и страховым взносам умершего наследодателя. Это освобождение будет действовать до выдачи свидетельства о наследстве, но не более шести месяцев со дня открытия наследства или вступления в силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. Сейчас пеня начисляется с первого дня как открылось наследство.