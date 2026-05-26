Госдума ограничила десятью годами срок для споров о приватизации, но оставила исключение

Поправки касаются сделок с государственными и муниципальными объектами.

Источник: Клопс.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который ограничит срок для возврата незаконно приватизированного государственного и муниципального имущества. Об этом «Коммерсант» пишет во вторник, 26 мая.

Новые нормы внесут в статью 217 Гражданского кодекса. Когда поправки начнут действовать, суды смогут отказывать в исках о возврате незаконно приватизированного имущества, если с момента сделки прошло больше десяти лет. Изменения затронут и уже начатые споры, решения по которым пока не вступили в законную силу.

Ко второму чтению в документ добавили исключение: при передаче имущества конфессиональным организациям десятилетнее ограничение действовать не будет. «Такие объекты есть, есть очень серьёзные компании, которые занимают [объекты] точно не по религиозным назначениям, поэтому мы считаем, что это правильно», — пояснил автор поправки, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В 2017-м депутаты Госдумы единогласно приняли закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья. В том же году документ подписал президент России Владимир Путин.