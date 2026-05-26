Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободу

В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в жутком уголовном деле о вымогательстве.

В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в жутком уголовном деле о вымогательстве с тяжело пострадавшего в боевых действиях бойца СВО. Двое жителей Волгограда в возрасте 29-ти и 23 лет затолкали ветерана в свою машину и угрозами, а также физической силой пытались заставить его выкупить свободу за 1,4 млн рублей.

— 22 ноября 2024 года фигуранты уголовного дела путем обмана заманили 28-летнего участника специальной военной операции в автомобиль, где, применяя физическое насилие и угрожая расправой, потребовали у него 1 млн 400 тыс. рублей. В ходе поездки они лишили потерпевшего мобильного телефона и костылей, чтобы исключить возможность побега или обращения за помощью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Лишь чудом, когда автомобиль преступников затормозил у Скорбященской церкви на местной площади Павших Борцов, ветеран смог вырваться из машины и попросить помощи у прохожих. Испугавшись, злоумышленники вынуждены были ретироваться.

Отметим, за незаконное лишение свободы и вымогательство группой лиц по предварительному сговору фигуранты приговорены судом к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима.

Фото из архива ИА «Высота 102».