Под Волгоградом осудили подельников, требовавших с ветерана выкуп за свободу

В Городищенском районе Волгоградской области суд поставил точку в жутком уголовном деле о вымогательстве с тяжело пострадавшего в боевых действиях бойца СВО. Двое жителей Волгограда в возрасте 29-ти и 23 лет затолкали ветерана в свою машину и угрозами, а также физической силой пытались заставить его выкупить свободу за 1,4 млн рублей.