В подмосковной Электростали началось обустройство «народных троп»

Работы по обустройству 9 из 44 запланированных «народных троп» начались в городском округе Электросталь Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
«На данный момент в работе уже находится девять участков. На восьми из них проводят установку бордюрного камня и подготовку прочного основания из песка и щебня. Пешеходная дорожка вдоль железной дороги по улице Рабочей уже находится на финальном этапе — в ближайшее время здесь приступят к укладке асфальта», — сообщил глава муниципалитета Филипп Ефанов в своем канале в мессенджере «Макс».
В пресс-службе администрации округа уточнили, что протяженность 9 участков, на которых ведутся работы, превышает 1,3 км. Общая длина новых пешеходных дорожек превысит 2,4 км. При этом в 2025 году в муниципалитете привели в порядок тропинки протяженностью около 1 км.
Ранее пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области сообщала, что всего в этом году в регионе обновят 1037 дорожек, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.