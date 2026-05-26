Подготовка ко второму этапу реконструкции станции аэрации завершена на 95%

На Нижегородской станции аэрации практически завершена подготовка ко второму этапу масштабной реконструкции. Сейчас технологические мероприятия выполнены более чем на 95%, причем все работы ведутся без остановки приема и очистки сточных вод от жителей и предприятий Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района, сообщает АО «Объединенный коммунальный оператор».
Реконструкция пройдет поэтапно: отдельные сооружения второй очереди будут временно выводить из эксплуатации, чтобы сохранить непрерывный процесс биологической очистки стоков. Для этого на станции заранее создают резервные и обходные системы.
Уже установлен щитовой затвор на распределительной камере первичных отстойников, оборудован аварийный перелив на аэротенках, а также завершается ремонт и замена двух щитов на песколовках. Кроме того, специалисты прокладывают байпасную линию — дополнительный участок трубопровода, который позволит перенаправлять потоки сточной жидкости и поддерживать бесперебойную работу станции даже во время строительно-монтажных работ.
Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап, проект которого сейчас находится на проверке государственной экспертизы. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».
Уонтракт на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации АО «ОКО» заключило 12 мая 2026 года. Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных обновлений в сфере коммунального хозяйства региона: в ближайшие годы здесь предстоит реконструировать и фактически заново построить 61 объект, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания.
Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.
