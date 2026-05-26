Несмотря на дождь: Волгоградскую область накрыл 5 класс пожарной опасности

Несмотря на накрывший Волгоград 26 мая штормовой фронт и сильный ливень, пожарная обстановка в регионе остаётся напряжённой. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, 26 и 27 мая в ряде районов ожидается высокий и чрезвычайный уровень горимости.
Так, в южной части Палласовского района с 26 мая и в течение суток 27 мая сохранится 5-й класс пожароопасности — самый опасный. На остальной территории юго-восточных районов, а также во всех северо-восточных, юго-западных и ряде центральных и северо-западных муниципалитетов объявлен 4-й класс.
В перечне территорий с высоким риском значатся: Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Михайловский, Серафимовичский, Кумылженский, Ольховский, Иловлинский, Клетский, Светлоярский, Ленинский, Среднеахтубинский, Городищенский и Дубовский районы.
Кроме того, 4-й класс горимости прогнозируется непосредственно в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о распоряжении губернатора Андрея Бочарова — усилить контроль за пожароопасной ситуацией.