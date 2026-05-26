Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несмотря на дождь: Волгоградскую область накрыл 5 класс пожарной опасности

В Волгоградской области 26 и 27 мая, несмотря на накрывший регион штормовой фронт и сильный ливень, прогнозируется чрезвычайная и высокая пожароопасность 4 и 5 классов.

Несмотря на накрывший Волгоград 26 мая штормовой фронт и сильный ливень, пожарная обстановка в регионе остаётся напряжённой. По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, 26 и 27 мая в ряде районов ожидается высокий и чрезвычайный уровень горимости.

Так, в южной части Палласовского района с 26 мая и в течение суток 27 мая сохранится 5-й класс пожароопасности — самый опасный. На остальной территории юго-восточных районов, а также во всех северо-восточных, юго-западных и ряде центральных и северо-западных муниципалитетов объявлен 4-й класс.

В перечне территорий с высоким риском значатся: Урюпинский, Новониколаевский, Нехаевский, Еланский, Киквидзенский, Михайловский, Серафимовичский, Кумылженский, Ольховский, Иловлинский, Клетский, Светлоярский, Ленинский, Среднеахтубинский, Городищенский и Дубовский районы.

Кроме того, 4-й класс горимости прогнозируется непосредственно в Волгограде и Волжском. Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о распоряжении губернатора Андрея Бочарова — усилить контроль за пожароопасной ситуацией.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше