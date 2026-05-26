В 1 млн обошлись волгоградцам 52 рыбешки, выловленные запрещенным способом

Мужчины вину признали и даже возместили ущерб. Тем не менее в качестве наказания им назначили штраф.

В Иловлинском районе осудили двух мужчин, которые решили ловить рыбу не удочкой, а при помощи преобразователя электрического тока.

Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, двое местных жителей 34 и 50 лет в конце ноября 2025 года вышли на надувной лодке на Дон. Добыть им удалось 52 экземпляра различных видов рыб. Эксперты оценили улов в 58 тысяч рублей.

Мужчины вину признали и даже возместили ущерб. Тем не менее в качестве наказания им назначили штраф — по 500 тысяч рублей каждому.

«По инициативе прокуратуры лодка конфискована в пользу государства. Запрещенное орудие лова будет уничтожено», — сообщает представитель надзорного ведомства Оксана Черединина.

