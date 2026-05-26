В Калининграде выросло число выпускников школ

В Калининграде в 2026 году выросло число выпускников школ. 26 июня последний звонок прозвучал для 3 090 одиннадцатиклассников и 6 790 девятиклассников из 45 школ областного центра. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава горадминистрации Елена Дятлова.
«В этом учебном году среди одиннадцатиклассников 314 человек претендуют на получение аттестата с отличием и медали», — говорится в сообщении.
В гимназии № 1, где побывала сегодня сити-менеджер, 84 выпускника 11 классов. Каждый третий из них претендует на получение аттестата особого образца. Школа № 10 выпускает 65 одиннадцатиклассников. Среди них каждый четвертый ученик претендуют на получение аттестата с отличием и медали.
В 2025 году на получение аттестатов с отличием и золотых и серебряных медалей в Калининграде претендовали 563 одиннадцатиклассника. Это каждый пятый из выпускников 11-го классов. Последний звонок прозвенел для 2 975 одиннадцатиклассников и 6 771 девятиклассника.