Собянин: Первые четыре электросудна Московской верфи спустили на воду

Виталий Савельев в свою очередь добавил, что по поручению президента России ведется системная модернизация внутренних водных путей: реализуется национальный проект «Эффективная транспортная система» и проект министерства транспорта «Речные магистрали», и Москва в этой работе занимает особое место. «В последние годы в столице создана одна из самых современных городских транспортных систем, в которых все элементы работают как единое целое. Регулярный речной транспорт стал неотъемлемой частью этой системы. В 2023 году столичный флот первым в мире пополнился регулярным речным электрическим транспортом. Москва не только эффективно эксплуатирует эти суда, но и увеличивает их производительность. Это уже не просто городской транспортный проект. Это задел для развития отечественного судостроения», — сказал Савельев.