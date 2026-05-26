Собянин: Первые четыре электросудна Московской верфи спустили на воду

«В Москве не только запущен, но уже начал производство Московский судостроительный завод, который выпускает первоклассные электрические суда. Москва — порт пяти морей, огромный туристический хаб. Но качество судов оставляло желать лучшего. Поэтому мы приняли решение о строительстве нового современного завода. В ноябре прошлого года мы открыли этот завод, заложили первое судно. Сегодня четыре первых корабля сходят со стапелей. И до конца года будут запущены еще три судна. Таким образом, у нас будет полноценный флот электросудов», — сказал Собянин.
По его словам, к 2030 году в центральной части Москвы-реки не должно остаться кораблей на дизельном топливе. «К 2035 году вся Москва-река должна пользоваться только электросудами, что позволит значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережных», — добавил мэр.
Он также сообщил, что в 2025 году на всем регулярном и прогулочном речном транспорте в сезон навигации было выполнено более 4,5 млн поездок.
Виталий Савельев в свою очередь добавил, что по поручению президента России ведется системная модернизация внутренних водных путей: реализуется национальный проект «Эффективная транспортная система» и проект министерства транспорта «Речные магистрали», и Москва в этой работе занимает особое место. «В последние годы в столице создана одна из самых современных городских транспортных систем, в которых все элементы работают как единое целое. Регулярный речной транспорт стал неотъемлемой частью этой системы. В 2023 году столичный флот первым в мире пополнился регулярным речным электрическим транспортом. Москва не только эффективно эксплуатирует эти суда, но и увеличивает их производительность. Это уже не просто городской транспортный проект. Это задел для развития отечественного судостроения», — сказал Савельев.
Андрей Никитин в своем выступлении заявил, что министерство транспорта готово совершенствовать всю нормативную базу для того, чтобы речной транспорт развивался.
«Со своей стороны хочу заверить в поддержке министерства транспорта и всех отношениях», — сказал Никитин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, на данный момент производственная линейка Московской верфи включает шесть типов судов — «Москва 1.0», «Москва 2.0», два типа «Москва 3.0», «Судно для канала» и круизное судно «Московское золотое кольцо». Помимо спущенных сегодня на воду, на Московской верфи ведется производство еще четырех электросудов «Москва 1.0» для регулярных пассажирских маршрутов.
Суда длиной 21,8 м и шириной 6 м вмещают до 56 человек, для маломобильных пассажиров предусмотрены отдельные места. Скорость движения составляет 15 км/ч. Электросуда и вся инфраструктура для них соответствуют самым строгим экологически требованиям и имеют нулевой выброс вредных веществ.
До конца 2026 года на Московской верфи планируется закладка еще 16 электросудов по городскому и частному заказу.
Также сообщается, что к 2030 году на Москве-реке будет работать до семи маршрутов регулярного речного электротранспорта с новым флотом порядка 60 судов, а также 11 маршрутов экскурсионно-прогулочного флота на 42 новых электросудах. Речной флот столицы будет включать свыше 100 электросудов производства Московской верфи.
В результате к 2030 году общее число поездок на речных судах достигнет 7,5 млн в год, включая 4 млн пассажиров регулярных перевозок. Пассажирским движением будет охвачена вся акватория Москвы-реки в границах города.