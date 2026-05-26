Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на улице Ларина столкнулись пять легковых автомобилей

В Ростове кроссовер протаранил четыре машины на светофоре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 26 мая произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. ДТП случилось на улице Ларина около 11:20, рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

— 55-летний водитель за рулем машины «Чери Тигго» не справился с управлением. Он допустил наезд на четыре автомобиля, стоявшие на запрещающий сигнал светофора, — пояснили в ведомстве.

Под удар попали иномарки «Киа», «Хендай», «Митсубиси» и «Лифан». Транспортные средства получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало, сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.

Напомним, 22 мая в Ростове-на-Дону произошла смертельная авария на улице Пескова. Там 40-летний мужчина потерял управление, после чего машина опрокинулась. Водитель скончался до прибытия бригады медиков.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.