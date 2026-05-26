В Липецкой области студент признался в спланированном убийстве отца

В Липецкой области 18-летний студент вместе с другом убил своего отца. По информации СК, приятель молодого человека выстрелил жертве в затылок. SHOT утверждает, что сын добивал отца ножом. После задержания фигуранты признались, что тщательно планировали преступление. На допросе сын расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили».

Источник: Газета.Ру

В Липецкой области по подозрению в убийстве 42-летнего мужчины задержаны 18-летний сын погибшего и друг юноши, сообщил Следственный комитет России.

Следователи выяснили, что 22 мая подозреваемые находились в автомобиле в окрестностях села Ольховец Лебедянского округа. Там юноша выстрелил из огнестрельного оружия в голову отца своего друга, который сидел на переднем пассажирском сиденье, отметили в ведомстве.

По информации SHOT, сына жертвы зовут Артем, он учится в Липецком техническом университете и давно планировал расправиться со своим отцом — Алексеем. Лучший друг юноши Дмитрий «без проблем» согласился помочь и спрятать тело. Когда Алексей приехал за Артемом в общежитие, чтобы забрать его домой, сын сел к нему в машину вместе с приятелем.

«По пути, спустя 20 минут, парни набросились на жертву в машине — тот сопротивлялся, но Дима хладнокровно выстрелил в мужчину несколько раз, а Артем добил ножом», — пишет SHOT.

Стоит отметить, что СК не подтвердил информацию о нескольких выстрелах и ножевых ранениях.

Фигуранты спрятали тело в лесу и покинули место происшествия. Дмитрий уехал к себе домой, а Артем — в общежитие.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Областная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Поиски и признание.

23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от родственников о безвестном исчезновении отца и сына. Была организована поисковая операция.

«В поисковых мероприятиях принимали участие представители силовых структур, волонтеры и местные жители», — сообщили в региональном управлении МВД России.

Как рассказали в областном отделении отряда «ЛизаАлерт», к 23 опытным поисковикам присоединились девять добровольцев.

«Девять человек пришли на помощь. Просто приехали, звонили Это были и мама с сыном, и девочки местные из соседних городочков», — поделилась представительница отряда в беседе с РИА Новости.

Полицейские нашли автомобиль и тело мужчины в течение суток. Сотрудники уголовного розыска при взаимодействии с коллегами из регионального управления ФСБ России установили местонахождение подозреваемых и задержали их.

Во время поисков следователи допросили Дмитрия. По данным SHOT, юноша «заметно нервничал» и солгал о том, что у него была практика в колледже. В итоге он сознался в преступлении.

«Я достал самодельный пистолет из рюкзака и совершил выстрел в затылок его отцу. Сидел я сзади», — сказал молодой человек.

Артема задержали чуть позже. На допросе он заявил, что не раскаивается в убийстве, а также ~расстроился, что придумал «плохой план» расправы над отцом, поскольку его «быстро вычислили»~, добавил SHOT.

В СК подтвердили, что преступление тщательно планировалось. По данным SHOT, фигуранты заранее купили оружие, переделали его под огнестрельное и взяли нож.

По информации ТАСС, ~возможным мотивом убийства мог стать конфликт на тему изготовления и нелегальной продажи оружия.~

«По одной из версий мужчина узнал, что его сын вместе с другом решили изготавливать оружие и нелегально продавать его. На фоне конфликта парень предложил знакомому убить отца», — говорится в публикации.

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Супруга убитого мужчины заверила, что отношения отца и сына были хорошими, конфликтов в семье не было. «Сын не мог убить отца», — приводит ее слова Telegram-канал «112».

Соседка жертвы уточнила, что мужчина занимался грузоперевозками, а его сын был отличником. Мать юноши не принимала участие в поисках, поскольку «неходячая», добавила женщина.