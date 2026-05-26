Биолог Давыдова объяснила причины нашествия комаров в Нижегородской области

Май принес нижегородцам не только жару, но еще и полчища комаров и мошек. О причинах нашествия насекомых рассказала доцент кафедры биологии, экологии и методик обучения Мининского университета Юлия Давыдова.
По словам Юлии Давыдовой, в Нижегородской области встречается множество видов комаров, как совершенно безвредных для человека, например комары-звонцы (хирономиды), так и представляющих определенную опасность. Биолог пояснила, что самые серьезные последствия для человека возможны после встречи с малярийным комаром, который обитает в регионе. От обычного комара-пискуна его можно отличить по позе самки во время кровососания: при укусе она задирает заднюю пару ног вверх и держит брюшко под углом к коже, тогда как относительно безвредный пискун сидит плотно, располагая брюшко параллельно поверхности.
В этом году биологи фиксируют большое количество комара-пискуна, в частности его особого подвида — Culex pipiens molestus (молестус), личинки которого могут круглый год развиваться в подвалах и по вентиляционным ходам проникать в квартиры. Такие насекомые отличаются особой назойливостью и высокой приспособленностью к различным репеллентам. Причиной нашествия специалисты называют погодные условия.
Как объяснила Юлия Давыдова, снежный покров значительной толщины защитил зимующие яйца комаров от морозов, а весной, растаяв, обеспечил личинок большим количеством мелких временных водоёмов. Ранняя теплая весна с высокими температурами ускорила их развитие.
«Важен и биологический фактор — низкая активность хищников, питающихся комарами. По мере увеличения их численности популяция кровососов в первом летнем месяце постепенно сократится, но произойдёт это не сразу», — добавила она.
Меры борьбы с комарами, по словам эксперта, как правило, сводятся к осушению местности и подвальных помещений, а также ликвидации мелких водоемов и уничтожения мест обитания личинок. Использование инсектицидов для обработки территорий, по мнению Юлии Давыдовой, может привести к нарушению сложных трофических связей в водоемах и снижению численности их обитателей. Кроме того, применение инсектицидов в городских условиях способно увеличить токсикологическую нагрузку на жителей и вызвать всплеск аллергических реакций.
