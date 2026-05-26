Биолог Давыдова объяснила причины нашествия комаров в Нижегородской области

По словам Юлии Давыдовой, в Нижегородской области встречается множество видов комаров, как совершенно безвредных для человека, например комары-звонцы (хирономиды), так и представляющих определенную опасность. Биолог пояснила, что самые серьезные последствия для человека возможны после встречи с малярийным комаром, который обитает в регионе. От обычного комара-пискуна его можно отличить по позе самки во время кровососания: при укусе она задирает заднюю пару ног вверх и держит брюшко под углом к коже, тогда как относительно безвредный пискун сидит плотно, располагая брюшко параллельно поверхности.