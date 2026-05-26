Нижегородский зоопарк «Лимпопо» опроверг информацию об отмене платы за вход

В нижегородском «Лимпопо» предупредили о мошенниках, обещающих бесплатный вход на территорию зоопарка. Неизвестные злоумышленники распространяют недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях.
Как стало известно, недобросовестные граждане обещают посетителям возможность полюбоваться животными и птицами совершенно безвозмездно. Якобы проход в зоопарк будет бесплатным вплоть до 31 мая. В «Лимпопо» назвали подобные заявления фейками.
В публикациях, содержащих ложные сведения, предлагается перейти по ссылке и забронировать дату посещения «Лимпопо».
«Друзья, будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по ссылкам», — призвали в зоопарке.
