Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский зоопарк «Лимпопо» опроверг информацию об отмене платы за вход

Мошенники предлагают перейти по ссылке и забронировать дату бесплатного посещения.

Источник: Живем в Нижнем

В нижегородском «Лимпопо» предупредили о мошенниках, обещающих бесплатный вход на территорию зоопарка. Неизвестные злоумышленники распространяют недостоверную информацию в мессенджерах и соцсетях.

Как стало известно, недобросовестные граждане обещают посетителям возможность полюбоваться животными и птицами совершенно безвозмездно. Якобы проход в зоопарк будет бесплатным вплоть до 31 мая. В «Лимпопо» назвали подобные заявления фейками.

В публикациях, содержащих ложные сведения, предлагается перейти по ссылке и забронировать дату посещения «Лимпопо».

«Друзья, будьте бдительны и ни в коем случае не переходите по ссылкам», — призвали в зоопарке.

Ранее мы рассказывали о том, сколько мошенники выманили у нижегородцев на прошлой неделе.