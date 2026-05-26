Военный Кадр: Глеб Калюжный после армии дебютирует в качестве режиссера

Звезда исторического детективного экшена «Красный шелк», подростковой мелодрамы «14+», драмы «Черная весна» и комедии «Вампиры средней полосы» Глеб Калюжный завершил срочную службу в армии. 26 мая актер демобилизовался из Семеновского полка. После возвращения на гражданку он намерен выпустить новый музыкальный альбом, сняться в продолжении блокбастера и впервые попробовать себя в режиссуре. У КПП его встречала мама, друзья, поклонники и корреспонденты «Известий».
Ровно в 9:55 за высоким забором у КПП Семеновского полка раздалось громогласное «Здравия желаем, товарищ старшина». Снаружи тем временем уже собралось несколько десятков журналистов — встречали одного из самых востребованных сегодня молодых отечественных актеров Глеба Калюжного. К 27 годам в его фильмографии солидный список работ: дебютная подростковая мелодрама «14+» и ее продолжение, российско-китайский детективный экшен «Красный шелк», комедия «Вампиры средней полосы», драма «Черная весна», «Первый на Олимпе» об олимпийском чемпионе СССР по академической гребле Юрии Тюкалове и другие.
Ровно год назад «Известия» провожали Калюжного в армию. Тогда у сборного пункта военного комиссариата на Угрешской улице артист появился в веселом расположении духа и почти театрально — приехал с друзьями на черном джипе, из колонок которого звучала узнаваемая музыка из сериала «Солдаты».
Спустя положенный срок на гражданку артист вернулся в звании младшего сержанта и с заметно повзрослевшим характером — статный в форме, сдержанный, спокойный.
«Я удивлен всех вас видеть и очень рад. Спасибо, что встретили. Мне очень приятно», «Служба прошла так, как должна была», «Дисциплинарных проступков не было», — отвечал он коротко на многочисленные вопросы журналистов.
Службу актер прошел в Семеновском полку — одном из двух первых пехотных полков Российской Императорской гвардии. За время паузы в работе не потерял, а приобрел.
— Я думаю, что изменился в лучшую сторону, — сказал актер. — Армия — это такая школа жизни, которую нужно пройти. В двух словах не расскажешь.
На вопрос получил ли он позывной, ответил, что разве что в шутку его называли Кадр.
Первые крепкие объятия были для взволнованных мамы Глеба Натальи и его младшей сестры Маши. Они пришли с пышным букетом ромашек, накануне нарисовали большой плакат.
— Он стал настоящим мужчиной, по-другому говорит и по-хорошему замедлился. В его голосе появились новые интонации. Я слушаю и радуюсь, очень рада, что такой опыт произошел. Он нужен нашим ребятам, — рассказала Наталья Калюжная.
Впрочем, если мужественность измерять поступками, то настоящим мужчиной Глеб был и до службы. Будучи еще молодым парнем, стал главой семьи.
— С момента рождения Маши Глеб — моя опора и поддержка. Так получилось, что я воспитывала детей одна. Остаться без его помощи было страшно, — поделилась Наталья.
Коллеги и друзья Калюжного на период прохождения им срочной службы в армии маму артиста не оставили. Помогли ей с работой в кино. Она стала одним из продюсеров будущего фильма «Дед Фомич». Эта семейная комедия станет первой большой премьерой Глеба после дембеля. Фильм выйдет в прокат 2 июля 2026 года.
— Нам посчастливилось поработать вместе в фильме «Дед Фомич». Отношения на площадке складывались классно. Глеб прекрасный партнер и большой профессионал, поэтому у нас все сложилось. Это добрая история про любовь, семью и разговор на вечные темы, — рассказал «Известиям» актер Александр Новиков, который тоже приехал встретить Глеба.
У Калюжного здесь роль не только на экране. Он стал и креативным продюсером проекта. По сюжету, пенсионер затевает отчаянную авантюру — притворяется смертельно больным, чтобы собрать за одним столом детей и внуков.
— Он потрясающий парень, спокойный, простой, без звездный болезни. У него сейчас крутые фильмы, но это слава богу не засорило его головушку — он остался нормальным пацаном. А то, что служит, — вдвойне молодец. После армии ты себя крепче на этой земле чувствуешь, — сказал «Известиям» актер Николай Добрынин и сыгравший деда Фомича.
Чем будет заниматься Глеб Калюжный после армии.
Среди собравшихся была поклонница молодого артиста. Правда увлекается она не киноработами Калюжного, а его музыкальными достижениями.
— Я принесла подарок — дембель-календарь и еще кое-что. Десять лет за ним слежу. Однажды наткнулась на его треки, один раз послушала и затянуло, — поделилась Валерия Раздерищенко с «Известиями».
В ближайших планах артиста — новый музыкальный альбом. Материал уже готов, работал над ним в том числе во время службы. Признался, что исписан не один блокнот.
Следом — работа международного масштаба. В 2027 году состоится долгожданное продолжение детективного исторического экшена «Красный шелк» — первая часть российско-китайского проекта с успехом прошла в прокате обеих стран в 2025 году. У Калюжного одна из ведущих ролей.
Новый фильм называется «Черный шелк». Действие новой серии обещает во всем быть сильнее: и по остроте сюжета, и по масштабу декораций, и по актерскому составу. События перенесут в начало 1930-х, будут разворачиваться на японском лайнере, дирижабле Цеппелин и на улицах Шанхая — «азиатского Нью-Йорка» тех лет.
Кроме того, Глеб Калюжный планирует дебютировать в качестве режиссера, рассказал его агент Григорий Сухов. Подробности будущего проекта пока не раскрывают.