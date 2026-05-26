На трассе М-4 «Дон» водителя фуры задержали с запрещенными веществами

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» прошел рейд по проверке коммерческого транспорта. Во время мероприятия одного из водителей заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
— Мероприятие организовано с целью повышения безопасности перевозок, а также пресечения фактов эксплуатации технически неисправных транспортных средств, — уточнили в ведомстве.
Инспекторы массово выявляли отсутствие диагностических карт и нарушения работы тахографов. При оформлении протокола на водителя большегруза, отказавшегося от медицинского освидетельствования, полицейские выявили признаки уголовного преступления. Оно связано с незаконным хранением запрещенных веществ.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Кроме того, сотрудники полиции собрали материалы для наказания должностных лиц компаний, которые допустили выпуск транспорта на маршруты с нарушениями.
