Паводок в Нижегородской области официально завершился

Последний подтопленный участок дороги освободился от воды в Воскресенском округе.

Источник: Комсомольская правда

Паводок в Нижегородской области официально завершился. За последние сутки в регионе освободился от воды последний подтопленный участок автодороги — в затоне имени Михеева на территории Воскресенского муниципального округа. Сейчас подтопленных территорий в области не осталось, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

По данным спасателей, на всех реках региона продолжается снижение уровня воды. На отдельных участках показатели уже вернулись к предпаводочным значениям. В МЧС отметили, что чрезвычайных ситуаций, связанных с гидрологической обстановкой, в ближайшие дни не прогнозируется.

Однако вместе с окончанием паводка в Нижегородской области начинается сезон природных пожаров. По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 27 по 29 мая в лесах региона ожидается пожароопасность от первого до четвертого класса.

Наиболее сложная ситуация может сложиться в районах, где прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Там повышается риск возникновения лесных пожаров и распространения огня на населенные пункты, линии электропередачи, объекты связи и хозяйственные постройки. В зоне повышенного риска оказались более 20 муниципалитетов, включая Нижний Новгород, Арзамас, Шахунью, Семенов, Сергач и Шатки.

Для жителей региона спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить огонь в лесах и рядом с сухой травой.

