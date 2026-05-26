На фасадах домов в Балтийске нарисуют два огромных мурала. Работы проводит чемпион мира по 3D-граффити Тимур Бразил. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Муралы появятся на фасадах жилых зданий на улице Садовой. Сейчас рисунок наносят на стены дома № 1. Художник изобразил на фасаде маяк, лебедей и императрицу Елизавету Петровну на коне. На соседнем здании появится мурал с Петром I.
Ранее мурал нарисовали на улице Октябрьской в Калининграде. Изображение нанесли на фасад здания бывшей администрации Московского района, где сейчас располагаются муниципальные спасатели. Мурал создал местный художник Кирилл Гейнц.
