Умерла известная белорусская поэтесса Раиса Боровикова

Умерла известная белорусская поэтесса и писательница Раиса Боровикова. Ей было 79 лет. Об этом сообщили в ее коллеги в социальных сетях.
Боровикова скончалась ночью 26 мая.
Раиса Боровикова родилась 11 мая 1947 года в деревне Пешки Березовского района Брестской области. Она окончила Литературный институт имени Максима Горького в Москве.
В разные годы Боровикова работала редактором на киностудии «Беларусьфильм», в газетах и журналах («Чырвоная змена», «Алеся», «Маладосць», («Літаратура і мастацтва»). В период с 2002 по 2011 год она была главным редактором литературного журнала «“Маладосць”.
Раиса Боровикова выпустила поэтические сборники поэзии «Рамонкавы бераг», «Слухаю сэрца», «Такое кароткае лета», «Адгукнуся голасам жалейкі», «Каханне», «Пад небам першага спаткання», «Люстэрка для самотнай», «Каханне», а также поэму «Барабара Радзiвiл». Много писательница работала в прозе — в том числе фантастической и для детей, подростков.
В 1994 года она стала лауреатом Государственной премии Беларуси в области литературы. В 2007 году Боровикова была награждена медалью Франциска Скорины.
До последних дней поэтесса активно работала, готовила новые книги, встречалась с коллегами и читателями.