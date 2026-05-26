Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полсотни жителей Воронежской области заболели коронавирусом

Такое количество экстренных извещений о случаях заболевания COVID-19 поступило в региональный Центр гигиены и эпидемиологии в период с 18 по 24 мая.

Источник: АиФ Воронеж

За неделю с 18 по 24 мая в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 50 экстренных извещений о случаях заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 26 мая.

Число заболевших коронавирусом воронежцев за неделю увеличилось. Рост составил 4%.

Санврачи рекомендуют жителям региона не забывать о мерах предосторожности: в местах скопления людей использовать медицинскую маску, при плохом самочувствии — избегать контактов с другими людьми, а в случае болезни — не прибегать к самолечению и обратиться к врачу.