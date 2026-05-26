Полсотни жителей Воронежской области заболели коронавирусом

За неделю с 18 по 24 мая в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 50 экстренных извещений о случаях заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора во вторник, 26 мая.
Число заболевших коронавирусом воронежцев за неделю увеличилось. Рост составил 4%.
Санврачи рекомендуют жителям региона не забывать о мерах предосторожности: в местах скопления людей использовать медицинскую маску, при плохом самочувствии — избегать контактов с другими людьми, а в случае болезни — не прибегать к самолечению и обратиться к врачу.