Всего три пляжа откроют для волгоградцев летом

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, где состоялся брифинг по вопросам подготовки региона к пляжному сезону, в дополнение к двум открытым в прошлом году пляжам в Тракторозаводском районе и на Сарептском полуострове в Красноармейском районе добавится благоустроенная зона отдыха на острове Сарпинский Кировского района. Ещё одно место отдыха у воды, но с запретом на купание будет организовано на Ельшанской набережной в микрорайоне Тулака.