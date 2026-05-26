Суд закрыл необычный отель из автобусов в центре Сочи

В Центральном районе Сочи завершилась история необычного «Отельбуса». Предприниматель переоборудовал несколько старых автобусов, оснастив их всем необходимым для временного проживания: местами для отдыха, санитарными узлами и другими удобствами. Стоимость номера в таком «автобусном отеле» варьировалась от 2 до 2,5 тысяч рублей в сутки.
Гостиница, обустроенная в переоборудованных автобусах и функционировавшая на муниципальной земле, по решению суда признана незаконной. Владельцу предписано демонтировать конструкцию и вернуть участок в первоначальное состояние.
«Земельный участок площадью около 100 квадратных метров, на котором был размещен “Отельbus”, находится в муниципальной собственности. При этом правоустанавливающие документы на его использование у предпринимателя отсутствовали. Фактически гражданин организовал их использование в качестве гостиничных объектов, при этом правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствовали», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура обратилась в Центральный районный суд Сочи с исковым заявлением о признании деятельности гостиницы незаконной. Суд согласился с доводами надзорного ведомства.
По итогам рассмотрения дела суд обязал владельца «Отельбуса» прекратить использование муниципальной территории, убрать переоборудованные автобусы и привести земельный участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению. Решение суда вступило в законную силу.